Луценко заявил, что оснований просить Раду о снятии депутатской неприкосновенности с кого-либо у него нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время первой пресс-конференции в должности генпрокурора.

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«У меня нет ни одного дела, по которому может быть представление в ВР о снятии депутатской неприкосновенности и привлечении к ответственности», - заявил он.

Кроме того, Луценко заявил об отсутствии производств, которые можно было бы направить в суд по резонансным делам, которые требуют снятия неприкосновенности.

При этом он подчеркнул, что у него нет и списков депутатов - кандидатов на лишение неприкосновенности.