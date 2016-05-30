Луценко заявил, что оснований просить Раду о снятии депутатской неприкосновенности с кого-либо у него нет
16:44, 30 мая 2016Политика
987
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отсутствии оснований для внесения представлений в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности.
Юрий Луценко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время первой пресс-конференции в должности генпрокурора.
Читайте такжеЛуценко: в списках "черной бухгалтерии Януковича" есть представители партий, "которые сегодня на слуху"
«У меня нет ни одного дела, по которому может быть представление в ВР о снятии депутатской неприкосновенности и привлечении к ответственности», - заявил он.
Кроме того, Луценко заявил об отсутствии производств, которые можно было бы направить в суд по резонансным делам, которые требуют снятия неприкосновенности.
При этом он подчеркнул, что у него нет и списков депутатов - кандидатов на лишение неприкосновенности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter