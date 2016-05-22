Луценко: ни одного готового дела против чиновников Януковича для передачи в суд пока нет

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью телеканалу ICTV, передает Украинская правда.

"Есть плохая новость: ни одного дела, которое я могу с чистым сердцем сейчас подписать и отправить на снятие неприкосновенности в Верховную Раду или относительно бывших высокопоставленных чиновников - в суд - нет. Готовых дел - нет. С другой стороны - хорошая новость: материалов много", - отметил Луценко.

Готовых дел против бывших чиновников режима экс-президента Виктора Януковича, которые, по утверждению некоторых депутатов, якобы уже лежат на столе у Луценко, также нет, говорится в сюжете.

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При этом Луценко сообщил, что до сих пор "клиентом" ГПУ нынешний спикер ВР Андрей Парубий, против которого было открыто производство по факту столкновений в зале Верховной Рады во время голосования за "харьковские соглашения" (2010 год) из-за того, что он бросил дымовую шашку в сессионном зале.

На вопрос, что делать теперь с подобного рода делами Луценко заявил: "Дела против всех жертв политических и бизнес-мотивированных репрессий надо закрыть".

По словам генпрокурора, саботажа со стороны прокуроров в настоящее время нет, и с освобождением своих заместителей и следователей спешить он не будет: "Даю всем 100 дней на завершение дел".

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко проинформировал об изменениях в структуре Генеральной прокуратуры и расследовании дел Майдана, и преступлений времен экс-президента Виктора Януковича.