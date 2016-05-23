Климкин показал в Брюсселе видео, на котором техника РФ пересекает украинско-российскую границу

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по завершении заседания Восточного партнерства на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Я подробно проинформировал коллег о том, что происходит на Донбассе в плане нарушения режима прекращения огня, в плане отсутствия доступа к украинско-российской границе, которая пока нами не контролируется. Я передал соответствующие материалы, не только фото, но и видео, на котором есть российская техника, пересекающая границу", - отметил он.

По словам Климкина, на встрече "звучала постоянная поддержка в адрес Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности".

"Была четкая поддержка относительно непризнания аннексированного Крыма и желание помогать дальше", - добавил он.

Читайте такжеВ Луганск вошла колонна российской техники - СМИ (фото)

Климкин также сообщил, что в ходе заседания министры обсудили, каким образом будет развиваться Восточное партнерство.

"Мой тезис очень простой, и он поддерживается абсолютным большинством министров: мы являемся разным странами - у нас есть страны, которые имеют соглашения об ассоциации, которые имеют уникальные зоны свободной торговли, мы хотим стать частью общего рынка ЕС, частью энергосистемы ЕС. Соответственно, к нам должно быть особое отношение", - пояснил министр.