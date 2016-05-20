Климкин назвал "бредом" разговоры о переносе безвизового режима для Украины

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Павел Климкин.

"Все эти разговоры: о возможном переносе вступления в силу безвизового режима или о появлении отдельных историй – я считаю, что все это бред. Потому что есть принципы ЕС. Согласно им, страна, выполнившая все условия, должна получить свои преференции. Невыполнение этого станет нарушением принципов ЕС и ударом по его репутации", – заявил министр.

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Как сообщал УНИАН, в ЕС обсуждают возможность перенести введение безвизового режима с Украиной. Об этом заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.