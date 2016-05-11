В ОБСЕ рассказали о большом количестве вооружения на "военных парадах" "ДНР/ЛНР"

"Специальная мониторинговая миссия отметила наличие много вооружения на военных парадах 9 мая в Донецке и Луганске, что является нарушением, поскольку вооружение должно быть отведено. Миссия наблюдала за празднованием 9 мая по всей стране. Большинство из этих праздничных событий прошли мирно при усиленных мерах безопасности со стороны правоохранительных органов. Наблюдатели видели несколько мелких стычек и беспорядков", - утверждается в отчете.

В частности, наблюдатели на "военном параде" в Донецке видели 2-3 тысячи человек (мужчин и женщин разного возраста), которые наблюдали за парадом боевиков "ДНР" и военной техники.

"Наблюдатели видели 15 эшелонов: семь эшелонов вооруженных мужчин в униформе военного типа, а также семь эшелонов невооруженных мужчин и один невооруженный эшелон женщин в одежде полицейского или военного типа", - говорится в сообщении.

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При этом сказано, что некоторые гражданские лица были агрессивно настроены в отношении наблюдателей мониторинговой миссии или жестикулировали в их сторону.

"На улице Коцюбинского в Луганске Специальная мониторинговая миссия видела несколько тысяч людей (мужчин и женщин разного возраста), присутствующих на параде, в котором были задействованы восемь формирований вооруженных членов "ЛНР" и единицы техники, за которыми в разных группах шли гражданские участники парада", - сказано в отчете.