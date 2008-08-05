Бывший губернатор Балога думает, что Кабмин пиарится на наводнении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство вместе с местной властью разработать программу для развития за 7-8 лет инфраструктуры, которая могла бы предотвратить разрушительные последствия стихии.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, обнародованном на официальном сайте главы государства.

По его словам, государство сегодня прилагает немало усилий для того, чтобы ликвидировать последствия природного бедствия, охватившего Западную Украины. “Главное сегодня - спасти людей, минимизировать последствия стихии. Но как бывший губернатор я могу назвать еще один пункт - принять исчерпывающие меры для того, чтобы трагедия не повторилась”, - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, область, которая пострадала меньше всего – Закарпатская, находится в чрезвычайно сложных условиях. Горный ландшафт значительно усиливает разрушительное действие паводков, которые происходят там 3-8 раз в год. И в этих условиях, убытки, понесенные Закарпатской областью, в 35 раз меньше, чем Ивано-Франковской.

Это стало результатом реализации в 1999-2001 гг. ряда противопаводковых мероприятий. Несмотря на то, что уровень финансирования "Программы комплексной противопаводковой защиты в бассейне р. Тиса в Закарпатской области на 2002-2006 годы и прогноз до 2015 года" в последующие годы составил всего 40,7%, это позволило содержать защитные сооружения в относительно удовлетворительном состоянии и таким образом - избежать значительного ущерба.

В то же время другие регионы Украины остаются беззащитными перед стихией из-за недостаточного финансирования, констатировал глава Секретариата Президента.

Состояние выполнения Комплексной программы защиты от вредного действия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий в Украине в 2001-2005 годах и прогноз до 2010 года свидетельствует о ее второстепенности во время определения приоритетов в финансировании. Так, фактически в 2001-2007 годах из государственного бюджета мероприятия программы профинансированы на 324,7 млн. грн. из предусмотренных программой 511,1 млн. грн., что составляет 63,5%, привел пример В.БАЛОГА.

По его словам, в 2008 году противопаводковые мероприятия, так же как и другие, направленные на предотвращение природных катастроф, вообще не финансировались. Сегодня внимание всех сосредоточено на паводке, но правительством, например, не обеспечена надлежащая защита Херсонской области, которая является беззащитной перед подтапливанием – чуть ли не четверть области ежегодно оказывается под водой.

В.БАЛОГА также утверждает, что инициативы с мест игнорируются - так, именно несостоятельность Кабинета министров на протяжении года рассмотреть Региональную программу противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и территорий горных районов Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей на 2008-2012 годы привела к резкому обращению президиума Львовского областного совета к Кабмину и Львовской областной государственной администрации. Этот документ прошел все необходимые согласования на уровне органов местного самоуправления, но с декабря 2007 года «застрял» в правительственных кабинетах.

Тревожным сигналом является то, что ситуация с финансированием, подобная сегодняшней, уже была в 2005 году. Также тогда не финансировались мероприятия, направленные на предотвращение катастроф, отметил В.БАЛОГА. По его словам, поэтому такое обращение напоминает известное высказывание советских времен - создаем трудности для того, чтобы их героически преодолевать.

Он выразил убеждение, что пиар-акции правительственных чиновников на месте стихийного бедствия - совсем не та работа, которой от них ждут люди. Качественное выполнение своей работы, что, по крайней мере, должно привести к возвращению пострадавшим крыши над головой - на этом должно быть сосредоточено внимание Кабинета министров.

“Демонстрация чрезвычайных усилий по ликвидации последствий ничего не стоит, если не было сделано необходимое для того, чтобы избежать трагедии. Возможность предвидения проблемы является одним из важнейших вопросов профессионализма. Я надеюсь, что такой профессионализм проявит действующее правительство при определении приоритетов финансирования в последующем”, - отметил В.БАЛОГА.

По его словам, есть насущная потребность в том, чтобы правительство совместно с местной властью разработало необходимую программу для развития в течение 7-8 лет инфраструктуры, которая бы позволила предотвратить такие разрушительные последствия стихии, как паводки, подтапливание, сдвиги, которые мы видим сегодня.

Президент Украины призывает членов правительства сделать необходимые расчеты, разработать такую программу еще в 2008 году, принять меры для привлечения средств не только из госбюджета, но и других источников с тем, чтобы уже с начала следующего года начать реализацию ее мер, подытожил глава Секретариата.