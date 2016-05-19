Отголоски оккупации Крыма: В НАТО заявили об усилении своего присутствия в Черном море

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал в штаб-квартире НАТО перед заседанием министров иностранных дел стран Альянса.

"Мы уже усилили наше присутствие в Черном море. Мы это сделали как меры гарантий, которые мы решили предпринять после аннексии Крыма, которая повлияла на всю ситуацию в сфере безопасности в Черном море... Это в нашей повестке дня. Мы смотрим, что еще мы можем сделать", - сообщил Столтенберг.

Читайте такжеУкраина и Румыния хотят создать черноморскую флотилию под руководством НАТО - Порошенко

Генсек НАТО напомнил, что он недавно посетил Румынию и Турцию, где обсуждал, "что еще мы можем сделать в Черном море". "Сейчас мы обсуждаем вместе с нашими союзниками в регионе, странами вокруг Черного моря, как мы можем сделать даже еще больше. Мне известно, что идут разговоры между Румынией, Турцией и Болгарией, какой вклад они могут внести, чтобы усилить и увеличить присутствие НАТО в Черном море", - сказал Столтенберг.