Глава Пентагона рассказал о намерениях НАТО разместить 4 батальона у восточных границ

Министр обороны США Эш Картер подтвердил, что НАТО обсуждает возможность разместить четыре батальона в восточных странах альянса, передает Reuters.

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Картер рассказал, что НАТО обсуждает размещение четырех батальонов в странах Балтики и Польше. По данным WSJ, речь идет о примерно 4000 военных из армий США и союзников.

"Это один из вариантов, которые сейчас обсуждаются. Мы, очевидно, участвуем в этих обсуждениях. Но я не хочу забегать наперед", - отметил Картер, но отказался рассказать о деталях переговоров и возможной численности военных.

Как сообщалось, страны Балтики – Эстония, Латвия и Литва, – которые присоединились к НАТО в 2004 году, после аннексии Крыма в 2014 запросили более активное присутствие сил альянса.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует разместить четыре батальона численностью 4 тыс. человек на восточных границах Альянса в Европе. Западные союзники готовятся разместить четыре батальона в Польше и странах Балтии, что будет частью усилий Альянса по укреплению собственных границ возле территории России в ответ на усиление военной активности Москвы.