Байден: назначение реформистского генпрокурора является одним из условий для поддержки Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Вице-президент США провел телефонный разговор с новоизбранным главой украинского правительства Владимиром Гройсманом и поздравил его с избранием на должность премьера, новым составом правительства и правительственной программой реформ, которую одобрила Верховная Рада.

"Вице-президент подчеркнул, что для сохранения международной поддержки Украины, новая команда должна быстро двигаться по пути украинской программы реформ, в том числе выполнять свои обязательства перед Международным валютным фондом, а также внедрять Минские соглашения и утвердить нового, реформистского генерального прокурора", - утверждается в сообщении.

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Также Байден вновь подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов относительно процветания, суверенитета и территориальной целостности Украины.