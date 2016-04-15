Байден: назначение реформистского генпрокурора является одним из условий для поддержки Украины
Вице-президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом назвал назначение реформистского Генерального прокурора одним из условий для сохранения международной поддержки Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.
Вице-президент США провел телефонный разговор с новоизбранным главой украинского правительства Владимиром Гройсманом и поздравил его с избранием на должность премьера, новым составом правительства и правительственной программой реформ, которую одобрила Верховная Рада.
"Вице-президент подчеркнул, что для сохранения международной поддержки Украины, новая команда должна быстро двигаться по пути украинской программы реформ, в том числе выполнять свои обязательства перед Международным валютным фондом, а также внедрять Минские соглашения и утвердить нового, реформистского генерального прокурора", - утверждается в сообщении.
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Также Байден вновь подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов относительно процветания, суверенитета и территориальной целостности Украины.