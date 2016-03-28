Порошенко назначил руководителя АТО командующим Сухопутными войсками

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Twitter.

"Президент в зоне АТО назначил руководителя АТО Сергея Попко командующим Сухопутными войсками", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, президент сегодня совершит рабочий визит в Донецкую область.

Напомним, 14 января Порошенко уволил Анатолия Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Председатель парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что политики и общественность больше года добивались люстрации Пушнякова.

При этом депутат подчеркнул, что Пушняков "несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих героев".