Порошенко назначил руководителя АТО командующим Сухопутными войсками
Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Попко командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Twitter.
"Президент в зоне АТО назначил руководителя АТО Сергея Попко командующим Сухопутными войсками", - написал он.
Читайте такжеВ Нацгвардии анонсировали формирование первого профессионального батальона легкой пехоты
Как сообщал УНИАН, президент сегодня совершит рабочий визит в Донецкую область.
Напомним, 14 января Порошенко уволил Анатолия Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Председатель парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что политики и общественность больше года добивались люстрации Пушнякова.
При этом депутат подчеркнул, что Пушняков "несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих героев".