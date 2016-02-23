Путин может принять участие в военных учениях в Крыму "Кавказ-2016" - СБУ

"В ближайшее время на территории Автономной республики Крым начнутся военные учения "Кавказ-2016" и не исключено участие в отдельных мероприятиях даже президента Путина. Он, возможно, туда приедет", - сказал Александр Ткачук.

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Кроме того, добавил он, предполагается, что там будет находиться министр обороны России Сергей Шойгу.

Также Александр Ткачук отметил, что с 25 февраля на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей планируется пребывание "военной комиссии во главе с командующим Центра территориальных войск Южного военного округа, генералом Андреем Сердюковым".