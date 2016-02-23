Порошенко обсудил с главами МИД Германии и Франции возможность размещения на Донбассе международной миссии безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Собеседники обсудили возможность размещения на Донбассе международной миссии безопасности как важного условия подготовки к проведению местных выборов в соответствии с украинским законодательством и на основе принципов ОБСЕ», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что президент Украины подчеркнул важность допуска наблюдателей СММ ОБСЕ ко всем участкам оккупированных территорий, в том числе в российско-украинской границе.

Порошенко отметил важность освобождения всех заложников, включая тех, кто незаконно удерживается на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро подчеркивают, что ситуация на Донбассе еще достаточно далека от политического мирного урегулирования.