Порошенко обсудил с главами МИД Германии и Франции возможность размещения на Донбассе международной миссии безопасности
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером возможность размещения на Донбассе международной миссии безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Собеседники обсудили возможность размещения на Донбассе международной миссии безопасности как важного условия подготовки к проведению местных выборов в соответствии с украинским законодательством и на основе принципов ОБСЕ», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что президент Украины подчеркнул важность допуска наблюдателей СММ ОБСЕ ко всем участкам оккупированных территорий, в том числе в российско-украинской границе.
Порошенко отметил важность освобождения всех заложников, включая тех, кто незаконно удерживается на территории РФ.
Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро подчеркивают, что ситуация на Донбассе еще достаточно далека от политического мирного урегулирования.