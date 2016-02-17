"Кремль тщательно скрывал": Помощник Путина посетил оккупированный Донецк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«16 февраля в городе Донецк находился помощник президента РФ Путина Владислав Сурков. Российской стороной очень тщательно скрывалась подготовка к этому визиту», - сказал он.

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Ткачук сообщил, что в Донецке Сурков слушал отчеты самопровозглашенных руководителей местных администраций так называемой «ДНР».

«Он, в частности, ознакомился с текущими особенностями развития общественно-политической, военно-политической, социально-экономической и гуманитарной ситуации в регионе», - сказал Ткачук.

Также, по его словам, одним из вопросов, который обсуждался во время встреч, «была так называемая подготовка к так называемым выборам на территории «ДНР»».

«По итогам совещаний, которые состоялись в Донецке, Сурков принял ряд решений, которые будут касаться кадровых перестановок, а также определенных политических вопросов на территории так называемой «ДНР». В частности, по нашим данным, под риском увольнения находится так называемый министр иностранных дел «ДНР» Кофман, а также руководитель администрации самопровозглашенного главы «ДНР» Лещенко и исполняющий обязанности главы администрации города Дебальцево», - рассказал Ткачук.

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Он также подчеркнул, что это не единственный факт пребывания Суркова на территории Украины. «19-20 января Сурков находился в Луганской области с очень похожей миссией. Проводил также заслушивания... Такие выезды лица, приближенного непосредственно к президенту РФ, еще раз доказывают то, насколько плотно российская сторона и Кремль контролирует то, что происходит на оккупированной территории Донбасса. Это еще раз доказывает, что фактически все руководство марионеточных «республик» находится под очень пристальным контролем со стороны российских политических кругов», - отметил руководитель аппарата председателя СБУ.

Отвечая на вопрос, как будет реагировать СБУ по этому поводу, в частности, будет ли подключать дипломатические каналы, Ткачук сказал: “Я, к сожалению, не могу комментировать источник получения этой информации, но факт того, что мы выходим с ней к общественности, говорит о том, что мы фактически уверены в достоверности этих данных. Конечно, мы будем обращаться, прорабатывать этот вопрос вместе с Министерством иностранных дел Украины, конечно, мы будем реагировать соответствующим образом”.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что Сурков помогал боевикам с самого начала войны на Донбассе.