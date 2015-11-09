Захарченко: Сурков во всем нам помогает с первых дней войны (видео)

Об этом в эфире захваченного боевиками телеканала «Юнион» заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко.

"Хотел бы отметить одного человека. С первых дней острого кризиса, который был на нашей земле, с первых часов, с первых минут, он всем сердцем болел за наш народ, помогал во всевозможных вопросах, которые возникали. Они бы может сначала были наивными, детскими. Хотел бы сказать спасибо помощнику президента РФ Владиславу Юрьевичу Суркову - это тот человек, с которым мы общаемся по фундаментальным и даже не фундаментальным вопросам", - заявил Захарченко.

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Напомним, в годовщину расстрела активистов на Майдане Независимости в Киеве президент Петр Порошенко заявил, что, по информации СБУ, бойцы спецподразделения "Альфа" дали показания о том, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане.