В ЕС отреагировали на принятие ВР изменений в закон о прокуратуре: они предоставят генпрокурору слишком много власти

Об этом говорится в комментарии Томбинского, переданном УНИАН Представительством ЕС в Украине.

«Я приветствую работу, которая ведется на текущей неделе в Верховной Раде относительно важного антикоррупционного законодательства, что также является частью обязательств Украины, касающихся визовой либерализации. Проекты законов о выявлении, розыске и управлении активами, полученными от коррупционных и других преступлений (№4056), и об аресте имущества и институте специальной конфискации (№4054) соответствуют стандартам ЕС.

Я, однако, обеспокоен изменениями, которые предлагают внести в закон «О прокуратуре» (№4055), поскольку они угрожают независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры при предоставлении слишком много дискреционной власти генеральному прокурору», - заявил Томбинский.

Также он призвал парламент как можно скорее внедрить электронное декларирование доходов чиновников.

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«Кроме того, очень важно не медлить и ввести в 2016 году, в соответствии с обязательствами Украины, эффективную систему декларирования доходов. Такая система должна быть всеобъемлющей и касаться всех должностных лиц, которые работают в сферах и на должностях, уязвимых к коррупции. Чиновники должны будут повторно подать свои декларации в электронной форме, чтобы позволить Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, как только оно будет в состоянии полной работоспособности, осуществлять свою работу. Сейчас самое время – после восьми месяцев неэффективных попыток создать это агентство и увидеть его в действии», - подчеркнул Томбинский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" относительно обеспечения прозрачности в организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного валютного фонда (№ 4055).

В целом законопроект планируется принять в четверг, 18 февраля.

Законопроектом предлагается установить, что назначение на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру осуществляется по результатам открытого конкурса.

На должности заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры; первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры; заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначения осуществляет генеральный прокурор.

На должности руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и заместителя руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначение осуществляет руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также, согласно проекту закона, генпрокурор имеет право путем издания публичного письма в адрес конкурсной комиссии в течение 14 дней после получения соответствующих предложений отклонить кандидатуры на некоторые административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.