ВР приняла законопроект, который перечеркивает независимость антикоррупционной прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 347 зарегистрированных в сессионном зале.

В целом законопроект планируется принять в четверг, 18 февраля.

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Вместе с тем, споры вызвало положение законопроекта, согласно которому генпрокурор имеет право путем издания публичного письма в адрес конкурсной комиссии в течение 14 дней после получения соответствующих предложений отклонить кандидатуру на назначение на некоторые административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев выразил мнение, что это увеличивает зависимость Спецпрокуратуры от Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, посол ЕС в Украине Ян Томбинский "обеспокоен поправками, предложенными в закон "О прокуратуре" (4055), что угрожает независимости специализированной антикоррупционной прокуратуры, предоставив слишком много полномочий Генеральному прокурору".

Как известно, законопроект 4055, инициатором которого является президент Петр Порошенко, вносит изменения в закон "О прокуратуре" в части назначения руководителя и заместителей Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП).

В частности, закон гарантирует генпрокурору Шокину полный контроль как над действующим (может беспрепятственно уволить), так и над будущим (может выбрать своего) руководителем САП.

Правки позволяют генпрокурору по собственному усмотрению отклонять два раза подряд кандидатов на должность антикоррупционного прокурора, поданного конкурсной комиссией.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, уволить действующего антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, избранного руководить Антикоррупционной прокуратурой на пятилетний срок, можно будет досрочно.