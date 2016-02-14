Реформа ГФС и таможни: Премьер рассказал о первоочередных заданиях Кабмина на этот год

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром».

По словам премьера, на повестке дня правительства Украины на 2016 год - проведение широкомасштабной реформы ГФС и таможни, прозрачная приватизация, завершение налоговой реформы и продолжение процесса дерегуляции.

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Для того, чтобы создать благоприятный бизнес-климат, заданием номер один для украинского правительства он назвал «наведение порядка в украинской Государственной фискальной службе и на украинской таможне».

Яценюк напомнил, что эта реформа была представлена Министерством финансов на заседании правительства на текущей неделе. В частности, к управлению четырьмя таможнями будут привлечены международные компании.

«Для того чтобы мы увидели, как это работает в западных странах, чтобы мы позаимствовали лучший иностранный опыт и продемонстрировали всем остальным таможням высокие стандарты и образцы, как обслуживать украинский бизнес и как не брать взятки», - подчеркнул он.

Самый быстрый механизм для привлечения внешних инвестиций, подчеркнул премьер, – это честная и прозрачная приватизация объектов государственной собственности, это, в том числе, и путь к преодолению коррупции в государственных компаниях».

«В этом году мы обязаны начать масштабную прозрачную и честную приватизацию. И надеюсь, что здесь у нас с парламентом есть полное понимание необходимости того, чтобы инвестор пришел в украинские компании, дал сюда деньги, создал новые рабочие места и непосредственно привлек инвестиции», - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства акцентировал на необходимости завершить налоговую реформу. Первый шаг, подчеркнул он, уже сделан.

«Мы вдвое уменьшили один из самых больших налогов на бизнес - налог на заработную плату», - добавил он.

Однако налоговая реформа, по его словам, – «это не просто изменение ставок налогообложения, это, в первую очередь, изменение системы администрирования налогов, упрощение уплаты налогов и убирание ряда бюрократических функций, которые только провоцируют коррупцию по отношению к налогоплательщикам».

«Здесь правительство и парламент должен иметь единую платформу налоговой реформы. Надеюсь, что парламент поддерживает Налоговый кодекс, внесенный Кабинетом министров Украины», - подчеркнул Яценюк.

Среди еще одних необходимых шагов он назвал продолжение процесса дерегуляции предпринимательской деятельности.