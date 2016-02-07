Яценюк назвал принципы, по которым правительственная команда готова продолжать работать

Об этом он сказал в программе "10 минут с премьер-министром", сообщает пресс-служба Кабмина.

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По словам Яценюка, первый принцип - это отсутствие политического давления и политической коррупции.

"Каждый министр, который назначен правительственной коалицией, несет всю полноту ответственности за свою область и за ту политику, которую он определяет в отрасли. Ни одна из политических фигур или ни один бизнесмен, который имеет собственные интересы, не имеет права давить на министра и заставлять его принимать те решения, которые противоречат политике министра и интересам Украины", - подчеркнул Яценюк.

"Больше никаких политических квот в органах государственной власти и управления. Никаких политических и бизнес-интересов в руководстве государственных компаний и государственных банков", - добавил он.

Второй принцип – это "полная нетерпимость к коррупции - как политической, так и экономической".

"Любые назначения в государственные компании будут осуществляться исключительно через независимый номинационный комитет. И 60 крупнейших государственных компаний получат новых и независимых руководителей. Независимых как от политических фракций и партий, так и от бизнес-групп и бизнес-элит", - подчеркнул премьер.

При этом он подчеркнул, что в 2016 году в Украине должна начаться "честная и прозрачная приватизация".

"На приватизацию должен быть выставлен Одесский припортовый завод, компания "Центрэнерго", другие энергетические компании", - уточнил он.

"Парламент должен принять закон, который дает возможность стратегическому инвестору на открытом и честном прозрачном конкурсе приобрести государственные объекты с той целью, чтобы привлечь иностранные инвестиции, создать новые рабочие места, модернизировать украинскую экономику и избавить государственные компании политического влияния и статуса кормилиц для тех или иных политических партий и сил", - подчеркнул Яценюк.

Третий принцип, подчеркнул он, – это принцип "полной прозрачности деятельности руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и народных депутатов Украины".

"Мы должны побороть телефонное право и любые попытки теневых договоренностей за кулисами прозрачной украинской политики", - подчеркнул глава правительства.

Для этого, сообщил Яценюк, Кабинет министров принимает решение о введении Кодекса этического поведения государственного служащего и вносит в Верховную Раду Кодекс добропорядочности политического деятеля.

"Эти решения предусматривают обязательность фиксирования всех встреч и переговоров политических деятелей и руководителей органов государственной власти в Украине", - сказал он.

Четвертый принцип – принцип ответственности.

"Это означает, что правительство выполняет свою часть работы как исполнительная ветвь власти. Но украинский парламент голосует за те законы, которые необходимы для проведения реформ в стране, и доверяет правительству, которое он сформировал. И помогает правительству менять страну и проводить правильные решения для Украины", - подчеркнул Яценюк.

Пятый принцип, подчеркнул он, - это принцип разделения властей.

"Президент Украины является главой Украины. И Кабинет министров ответственен перед президентом", - сказал он.