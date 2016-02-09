Россия продолжит давить на Украину и срывать ее евроинтеграцию - глава разведки США

Об этом заявил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает радио "Свобода". Джеймс Клэппер заявил, что, несмотря на сокращение вооруженных столкновений между украинскими военными и террористами на Донбассе, которых поддерживает Россия, Кремль будет продолжать "долгосрочное влияние на Киев" и будет срывать "попытки Украины интегрироваться в западные институты".

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"События в Украине побуждают Москву к усилению ее присутствия в регионе для предотвращения смены режимов в бывших советских республиках и для ускорения перехода к многополярному миру, в котором Россия является бесспорным гегемоном в Евразии", – подчеркнул Джеймс Клэппер.

По словам руководителя американской разведки, в 2016 году Россия усилит давление на своих соседей, чтобы заставить их присоединиться к Евразийскому экономическому союзу под руководством Москвы, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.