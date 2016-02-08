Джемилев анонсировал распад России и освобождение Крыма через полтора года

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что экономическая ситуация в России приведет к освобождению аннексированных Кремлем территорий.

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"Никто не может сказать, сколько будет длиться агония российской экономики, но считаю, что не больше года-полтора, и мы увидим уже освобождение оккупированных территорий, не только Украины, но и Грузии, Приднестровья", - цитирует Джемилева "РБК-Украина".

По мнению Джемилева, если против России будут и дальше действовать санкции, то страну ждет распад. Однако, подчеркнул нардеп, Украина должна рассчитывать не только на санкции, но и усиливать свою обороноспособность.

Отметим, ранее глава российского МИД Лавров заявил, что Кремль не ведет никаких переговоров по поводу возвращения аннексированного полуострова в состав Украины.