Сегодня Рада рассмотрит законопроект о лишении гражданства за преступления против нацбезопасности (прямая трансляция)
10:01, 29 января 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о возможности лишения гражданства Украины для лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, в целом сегодня предполагается рассмотреть шесть законопроектов в первом чтении.
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Среди них, в частности вопросы усиления защиты прав на недвижимое имущество и внесение изменений в Закон “О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины” о назначении руководителя центрального органа исполнительной власти.
Традиционно в начале пятничного заседания ВР состоится Час вопросов к правительству.
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