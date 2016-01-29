Сегодня Рада рассмотрит законопроект о лишении гражданства за преступления против нацбезопасности (прямая трансляция)

10:01, 29 января 2016
Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о возможности лишения гражданства Украины для лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, в целом сегодня предполагается рассмотреть шесть законопроектов в первом чтении.

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Среди них, в частности вопросы усиления защиты прав на недвижимое имущество и внесение изменений в Закон “О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины” о назначении руководителя центрального органа исполнительной власти.

Традиционно в начале пятничного заседания ВР состоится Час вопросов к правительству.

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