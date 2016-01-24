Президент назвал условия, при которых ВР проголосует за изменения в Конституцию по децентрализации

Президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых парламент проголосует за изменения в Конституцию в части децентрализации, среди которых - устойчивое прекращение огня, беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к местам хранения оружия, восстановление контроля над государственной границей на первом этапе со стороны ОБСЕ, освобождение украинских заложников, которые удерживаются на оккупированном Донбассе и в России, и решение ряда политических вопросов.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Голосованию за Конституцию в части децентрализации должны предшествовать несколько важных предпосылок: прекращение огня и долгий период «полной тишины» - это должна обеспечить Россия, и мир должен видеть, что это происходит; полный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ к местам хранения оружия и ключевая позиция – восстановление контроля над государственной границей на первом этапе со стороны ОБСЕ, они должны иметь беспрепятственный доступ к государственной границе, чтобы гарантированно прекратить завоз к нам иностранных войск и военной техники», - заявил он.

«На прошлой неделе 21 раз миссии ОБСЕ было отказано в доступе к местам хранения оружия и к государственной границе. Не будет этого (голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации - УНИАН), пока русские не обеспечат эффективную работу миссии, в том числе контроль над государственной границей со стороны ОБСЕ», - добавил президент.

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Также, по словам Порошенко, важным условием голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации должно быть освобождение заложников, в том числе и тех, кого незаконно удерживают на территории Российской Федерации, и решения ряда политических вопросов.