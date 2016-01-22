Байден напомнил Порошенко о необходимости реализации антикоррупционной программы

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

"Вице-президент вчера встретился с президентом Украины Петром Порошенко (в Давосе - УНИАН). Два лидера договорились о критической важности продолжения внедрения Минских соглашений всеми сторонами конфликта в Украине, а также о необходимости и дальше продвигаться в реализации украинской антикоррупционной программы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в пресс-службе главы Украинского государства заявили, что Порошенко и Байден скоординировали действия по подготовке проведения выборов на временно оккупированной территории Донбассе.

Порошенко и Байден обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики.

«Было четко подчеркнуто, что проект «Северный поток-2» является чисто политическим, направленным как против Украины, так и против значительного количества государств Европейского Союза, и мы должны эффективно действовать, чтобы его остановить», – цитирует Порошенко его пресс-служба.