В Давосе Байден и Порошенко более четырех часов говорили о Донбассе

Согласно краткому сообщению Белого дома, в переговорах также принял участие Государственный секретарь США Джон Керри, передает "Голос Америки". По свидетельству журналистского пула Белого дома, Байдену был задан вопрос о том, есть ли шансы на достижение договоренности по Украине с российским президентом Владимиром Путиным. "Надежда живет вечно", – уклончиво ответил Джозеф Байден.

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Между тем офис президента Украины сообщил о встрече более подробно. Согласно украинскому заявлению, встреча длилась более четырех часов и на ней в первую очередь обсуждались вопросы безопасности.

"Мы пришли к общему выводу, что альтернативы Минскому процессу не существует, – прокомментировал переговоры Порошенко. – Мы имеем полную поддержку США относительно полной имплементации Минского процесса, который имеет составляющую в сфере безопасности. Мы договорились о скоординированных действиях, которые должны обеспечить прекращение огня, обстрелов, беспрепятственный доступ представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пункты хранения тяжелого оружия и к границе. Договорились о координации действий по активизации освобождения украинских заложников".

Также, по словам Петра Порошенко, стороны скоординировали действия по активизации политического процесса, включая подготовку модальностей выборов на оккупированной территории в соответствии с украинским законодательством с широким участием международных наблюдателей.

Согласно украинскому заявлению, значительное внимание в ходе встречи было уделено поддержке США украинских реформ и активизации военно-технического сотрудничества.

Президент Украины поблагодарил вице-президента США за помощь, которая только что поступила в Украину, на $23 млн.

"Мы договорились о продолжении и активизации этого сотрудничества", – сообщил Петр Порошенко.

Как указывается в украинском заявлении, президент Украины и вице-президент США также обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики. "Было четко отмечено, что проект Северный поток-2 является сугубо политическим, направленным как против Украины, так и против значительного количества государств Европейского Союза, и мы будем эффективно действовать, чтобы его остановить", – сказал Петр Порошенко.

В заключение украинский президент поблагодарил Джо Байдена за твердую позицию США по финансовой и реформаторской поддержке Украины. "Повестка дня была очень широкая. Это была настоящая дружеская беседа стран-партнеров, за что я очень благодарен Соединенным Штатам", – подчеркнул президент Украины.