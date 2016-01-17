Гройсман обещает приложить усилия для подписания закона о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Эспрессо ТВ", отвечая на вопрос, почему до сих пор не подписан закон о назначении на 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы.

По словам спикера, «есть определенные процедурные вещи», которые ограничили его в праве подписать закон.

"Когда мы этот вопрос приняли на заседании Верховной Рады, в этот день было зарегистрировано постановление, которое предусматривает попытку пересмотра того решения, которое принял парламент. То есть, отменить решение о поддержке закона о перевыборах в Кривом Роге", - сказал он.

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Гройсман отметил, что сам факт регистрации такого проекта постановления не дает ему права подписать закон.

"Я должен сначала вынести на голосование это постановление. Затем, если парламент примет отменить голосование, - закон будет отменен. Если парламент не поддержит это постановление, у меня открывается путь подписания, и я его подпишу в ту же минуту", - заверил председатель ВР.

Он отметил, что дал поручение профильному парламентскому комитету рассмотреть этот проект постановления, а затем он будет вынесен на рассмотрение ВР.

Гройсман заверил, что сделает все для того, чтобы этот закон был подписан, а «дальше уже жители Кривого Рога определятся относительно голосования за того или иного кандидата».

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Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября 2015 г., объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89,209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомочи" заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

23 декабря Верховная Рада по требованию фракции "Самопомочи" и жителей Кривого Рога приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.

29 декабря Гройсман заявил, что не может подписать закон о проведении выборов городского головы в Кривом Роге, потому что он еще не поступил из профильного комитета. Кроме того, Гройсман отметил, что от представителей "Оппозиционного блока" поступило заявление о нарушении процедуры принятия этого закона, которую должен рассмотреть профильный комитет.