Литвин: Крым для Украины уже потерян

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины Владимир ЛИТВИН считает Крым “уже утраченным” для Украины, поскольку ведущие политические силы страны не имеют четкой политики относительно автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ивано-Франковске.

«У нас в государстве нет сегодня политики относительно Крыма. Крым для Украины уже утрачен», – сказал В.ЛИТВИН.

«Представители помаранчевой команды не знают, как вести себя красиво, например, в отношении крымских татар. Потому что всегда нужны результаты на выборах, голосованиях. С другой стороны, Партия регионов не знает, как сказать приятное русским, проживающим в Крыму. А что делать украинцам?», – пояснил народный депутат.

В то же время он отметил, что «не обязательно, что Россия получит Крым».

Также В.ЛИТВИН выразил убеждение, что «политика в Крыму должна быть для всех одинаковой».

Комментируя по просьбе журналистов заявления некоторых российских политиков, в частности Юрия ЛУЖКОВА и Владимира ЖИРИНОВСКОГО, относительно принадлежности Крыма и Севастополя Украине, депутат отметил: «Нам нужно сказать один раз, что проблема территорий, проблема целостности Украины – это не та тема, вокруг которой будем дискутировать, и отослать их к решению Совета Безопасности ООН по поводу города (Севастополя – УНИАН)».