На Банковой отказались обнародовать видеозапись конфликта между Аваковым и Саакашвили

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, сообщает Громадське.

По его словам, вчерашний конфликт не должен выходить в публичную плоскость, ведь это «личное дело этих политиков». На вопрос о возможном исключении Авакова, Саакашвили и Яценюка из состава совета Нацреформ, заместитель главы администрации ответил, что такое решение должен принимать Президент Украины.

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Также Шимкив отказался комментировать, были ли включены видеокамеры на момент конфликта.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Аваков поссорился на Совете Нацреформ с председателем Одесской облгосадминистрации Саакашвили, плеснув ему водой в лицо.

На своей странице в социальной сети Facebook Аваков написал: «Только что на Совете реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему - почему он по ОПЗ (Одесский припортовый завод - УНИАН) общался с российским олигархом из Уралхима... и как это связано с процессом приватизации ОПЗ?.. - потерял над собой контроль».

«Одесский губернатор сорвался в истерику и начал кричать на меня: "Никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили... ты коррумпированный министр.., а я честный человек ..."- перешел к прямым оскорблениям», - пишет Аваков. При этом добавил: «Я воздержался от того, чтобы его ударить - плеснул ему в лицо водой».

Зато Саакашвили в Facebook написал, что требует от пресс-службы Администрации президента Украины обнародовать полную видеозапись инцидента, который он называет «недостойным и провокационным поведением премьер-министра и министра внутренних дел», который состоялся во время Совета реформ.

«Видеозапись велась с трех камер, и украинский народ имеет полное право видеть и знать, кто им руководит. Я отвечаю за каждое мое слово произнесенное там. Настало время, чтобы субъекты, которые довели страну до ручки, отвечали за свои слова и действия», – написал Саакашвили.