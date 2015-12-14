Аваков: Я воздержался от того, чтобы ударить Саакашвили - плеснул ему в лицо водой

Об инциденте он написал у себя в Facebook.

"Только что на Раде реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему - почему он по ОПЗ общался с русским олигархом с Уралхима и как это связано с процессом приватизации ОПЗ - потерял над собой контроль. Одесский губернатор сорвался в истерику и начал орать на меня: "Никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили... ты коррумпированный министр... а я честный человек..." перешел к прямым оскорблениям", - написал Аваков.

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По его словам, он "воздержался" от того, чтобы ударить Саакашвили и плеснул ему в лицо водой.

"Я давно не видел настолько ошизевшего популиста... Не давал сказать ничего - перебивая всех, включая Президента. Саакашвили - Пустобрех на трудностях, не отвечающий ни за что... Хватит мне артистов и циркачей. Пахать надо а не трепаться! Неудобные вопросы вызывают истерику? - надоело... Я не собираюсь терпеть хамство воинствующего мерзавца, ищущего громкий повод для отставки, провалив работу на своем непосредственном месте. Не намерен терпеть хама, обманывающего мою страну красивой позой - все гавнюки, а он в белом...", - пишет Аваков.

"Коррупционеров нужно сажать, а не говорить о них месяцами и не предоставляя фактов. Или не Сакварелидзе занимается ОПЗ? Только при чем тут разговоры Саакашвили с русским Уралхимом? ОПЗ нужно продавать открыто -западной компании с именем а не оффшоркам русского олигарха, с которым шушукаются чиновники, прикрываясь громкими фразами. Просто надо было Саакашвили ответить, а он сорвался... Невинный вопрос вызвал истерику и оскорбления... На воре загорелась шапка?", - подытожил министр.