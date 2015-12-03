Ни слова об Украине: Путин в ежегодном послании упомянул лишь аннексированный Крым

Он упомянул лишь аннексированный Россией полуостров Крым, передает ТСН.

"Присоединением Крыма Россия в полный голос заявила о себе как о нации, сплоченной общими ценностями и целью", - заявил Путин.

В своей часовой речи российский президент упомянул терроризм, конфликт с Турцией, развитие экономики, которая продолжает стремительное падение из-за международных санкций, однако события в Украине, которые активно освещались российскими СМИ и комментировались чиновниками, были проигнорированы.

Читайте такжеПутин признал, что сложности в экономике РФ сказываются на уровне жизни россиянРанее в ежегодном послании Путин заявил, что Россия показала свою силу, аннексировав украинский Крым.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин сказал: "Перед нами не раз становился принципиальный судьбоносный выбор пути дальнейшего развития. И очередной такой рубеж мы прошли в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией".