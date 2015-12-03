Путин считает, что Россия показала свою силу аннексией Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин сказал: "Перед нами не раз вставал принципиальный судьбоносный выбор пути дальнейшего развития. И очередной такой рубеж мы прошли в 2014 году, когда состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией".

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«Россия в полный голос заявила о себе как сильное самостоятельное государство с тысячелетней историей», - уверен он.

По словам Путина, РФ так же ведет себя и сейчас, в ходе «открытой» борьбы против терроризма.