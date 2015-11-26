Главарь боевиков "ЛНР" хочет согласовать "выборы" с Киевом

Об этом заявил так называемый глава "ЛНР" Игорь Плотницкий, передает РИА Новости.

"Мне кажется, что выборы пройдут по закону, который будет согласован в ходе обязательных прямых переговоров между представителями "народных республик" и Киева", - отметил Плотницкий.

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Он уточнил, что в том, что такие переговоры идут и "дают обнадеживающие результаты, несомненная заслуга российской дипломатии, а также Германии и Франции".

Напомним, в октябре так называемые власти "ДНР" и "ЛНР" согласились перенести "местные выборы" на 2016 год.