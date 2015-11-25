Украина и Молдова вместе будут вводить пограничные и таможенные правила по стандартам ЕС

Как сообщает представительство Евросоюза в Украине в соцсети, ЕС, Молдова и Украина решили укрепить свое пограничное сотрудничество, подписав 24 ноября дополнительное соглашение.

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В частности, указанное дополнительное соглашение предусматривает расширенный мандат, дополняющий меморандум о взаимопонимании, которым была учреждена миссия Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), а также ее продление еще на 24 месяца.

"Новый мандат обеспечит помощь во внедрении тех аспектов Соглашений об ассоциации, которые касаются пограничных и таможенных вопросов, а также поддержку во внедрении Соглашений о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которые обе страны подписали в 2014 году. Он обеспечит, в частности, применение соответствующих стандартам ЕС подходов в пограничных, таможенных и налоговых вопросах, а также предоставление советов экспертов пограничным службам, таможенным службам и другим соответствующим государственным учреждениям", - говорится в заявлении.

В связи с этим отмечается, что это соглашение было подписано от имени Европейской комиссии генеральным директором по делам соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС Кристианом Даниэлсоном, от имени Украины - заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, от имени Молдовы - послом Молдовы при ЕС Евгением Карасем.