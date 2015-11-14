Кандидаты в мэры Черкасс подрались в помещении телекомпании

16:04, 14 ноября 2015
Политика
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В Черкассах накануне вечером подрались кандидаты на должность городского головы - действующий мэр Черкасс Сергей Одарич и руководитель областной организации ВО "Батькивщина" Анатолий Бондаренко.

Одарич и Бондаренко подрались в здании областной телерадиокомпании / provce.ck.ua

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Одарича, инцидент произошел в помещении Черкасской областной государственной телерадиокомпании "Рось". По словам Одарича, после прямого эфира при выходе из студии его встретил Бондаренко с тремя однопартийцами. По словам мэра, Бондаренко ударил его в лицо и разбил очки. Одарич вызвал милицию.

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В то же время пресс-служба Черкасской облорганизации "Батькивщины" обнародовала альтернативную версию происшествия. По ее версии, инцидент произошел в коридоре телекомпании "Рось", где кандидат Бондаренко ожидал выступления в прямом эфире. В это время из студии в сопровождении охраны вышел Одарич. Охранники внезапно набросились с кулаками на Бондаренко. Один из них начал размахивать пистолетом.

Как рассказали корреспонденту УНИАН журналисты ОГТРК "Рось", которые стали свидетелями драки, кандидат на должность мэра Черкасс Бондаренко пришел в студию на прямой эфир с группой своих единомышленников. Перед этим в студии был действующий мэр Одарич. Когда последний выходил из студии, единомышленники оппонента Одарича устроили драку. Они разбили мэру Черкасс очки, несколько раз ударили его по голове.

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