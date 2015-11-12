Рада снова отказалась снижать ренту на добычу газа - рассмотрит законопроект завтра

«Есть предложение авторов, чтоб отложить сегодня рассмотрение этого закона на следующий день», - заявил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.

Законопроектом предлагается снизить рентные ставки на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 км, до 29% с 55% (в случае «Укргазвыдобування» - с 70%). Для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 км, - до 14% с 28%.

Законопроект предлагает снизить налогообложение для всех компаний, включая крупнейшего газодобытчика в Украине – госкомпанию «Укргазвыдобування».

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала в первом чтении депутатский законопроект, предусматривающий снижение в два раза ставок рентной платы для газодобывающих компаний за пользование недрами.

За соответствующий законопроект №2835 проголосовали 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом, после ряда дискуссий, авторы законопроекта решили сохранить 70% ренту на добычу природного газа по договорам о совместной деятельности, когда частные компании берут в разработку государственные месторождения, на которых уже велась добыча газа.