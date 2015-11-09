Украинцы должны требовать от депутатов выполнения коалиционного соглашения - Зубко

Об этом заявил журналистам вице-премьер-министр Геннадий Зубко в Житомире после заседания круглого стола «Децентрализация - история национального успеха», передает корреспондент УНИАН.

По его словам, граждане сегодня должны работать именно с теми народными депутатами, которых они избирали, и требовать от них, чтобы они выполняли свои обязательства по коалиционному соглашению.

"И здесь уже общины должны помогать и председателю Верховной Рады, и фракциям, которые работают в парламенте, чтобы посмотреть: что обещали депутаты, когда шли на выборы, что записано в коалиционном соглашении, каким образом они выполняют эти полномочия, как ходят на заседания, как голосуют, как поддерживают те или иные законопроекты ", - сказал Зубко.

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По словам вице-премьера, при условии такого общения нардепов с избирателями можно будет избежать досрочных парламентских выборов. «Тогда с помощью граждан и председателю Верховной Рады, и правительства, и самой Верховной Раде как парламенту, принимающему законы, которые сегодня нужны для Украины будет легче, и вопросов по поводу возможных (досрочных парламентских - УНИАН) выборов не будет», - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что досрочные парламентские выборы могут вызвать обострение и дестабилизацию ситуации в стране.

Также он считает, что процесс взаимодействия в парламенте достаточно сложный, но «в рамках коалиции есть резервы, чтобы построить качественную работу».