Гройсман заявил, что досрочные выборы могут вызвать дестабилизацию ситуации в Украине

Досрочные парламентские выборы могут вызвать обострение и дестабилизацию ситуации в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналистов в Житомире.

Читайте такжеГройсман призывает депутатов 10 ноября принять решение о выборах в Мариуполе и Красноармейске

«Я думаю, что вопрос внеочередных выборов в Верховную Раду сейчас не стоит на повестке дня. Внеочередные выборы могут стать еще одним шагом к обострению и дестабилизации ситуации в стране», - отметил Гройсман.

Он также отметил, что процесс взаимодействия в парламенте достаточно сложный, но «в рамках коалиции есть резервы, чтобы построить качественную работу».

«Думаю, что у всех сегодня есть возможности предложить обществу четкий план действий на следующий год и взять на себя ответственность в рамках действующей коалиции и действующей Верховной Рады», - отметил Гройсман.