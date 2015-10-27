Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути к безвизовому режиму с ЕС - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совместной с президентом Латвии Раймондом Вейонисом встречи с представителями СМИ в Киеве.

"Только что завершилась работа оценочной миссии Еврокомиссии, которая подтвердила, что по большинству вопросов Плана действий Украина продемонстрировала существенный прогресс", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября президент призвал правительство и Верховную Раду до 9 ноября приложить все усилия, чтобы отчитаться перед Еврокомиссией о выполнении Плана действий по визовой либерализации.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявлял, что законы, которые необходимо принять для получения либерализации визового режима с ЕС, должны быть приняты до 9 ноября, когда Министерство иностранных дел Украины будет направлять в Еврокомиссию соответствующую информацию.

Справка УНИАН. Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима, и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Еврокомиссия до 15 декабря 2015 г. планирует оценить выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.