Защита Корбана настаивает на отводе третьего судьи, секретаря и прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, защита Корбана просила 50 минут, чтобы подготовить три заявления на отвод судьи Шикову, поскольку он не является следственным судьей, секретарю суда, которая нарушила свои служебные обязанности, не проверив документы прокуроров и адвокатов, а также прокурорам, которые так и не предоставили документов, которые бы давали им право представлять сторону обвинения.

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В свою очередь, сторона обвинения требовала не удовлетворять эти заявления.