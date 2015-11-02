Защита Корбана настаивает на отводе третьего судьи, секретаря и прокуроров
21:22, 02 ноября 2015Политика
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Судья Новозаводского районного суда Чернигова Игорь Шиков объявил перерыв на 15 минут в заседании по просьбе адвокатов лидера партии УКРОПа Геннадия Корбана подготовить три заявления об отводе судьи, секретаря и прокурорам.
Корбану избирают меру пресечения / Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, защита Корбана просила 50 минут, чтобы подготовить три заявления на отвод судьи Шикову, поскольку он не является следственным судьей, секретарю суда, которая нарушила свои служебные обязанности, не проверив документы прокуроров и адвокатов, а также прокурорам, которые так и не предоставили документов, которые бы давали им право представлять сторону обвинения.
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В свою очередь, сторона обвинения требовала не удовлетворять эти заявления.
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