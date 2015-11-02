Адвокат: коллегия судей не может избирать меру пресечения Корбану из-за нелегитимности присутствующих прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томчук сказала журналистам после объявления следственным судьей Алексеем Подалюкой второго перерыва в заседании суда с целью рассмотрения ходатайства стороны защиты Корбана об отводе коллегии суда.

"Судья объявил перерыв для рассмотрения вопроса относительно его отвода, поскольку согласно нормам действующего УПК Украины, вопрос об отводе следственного судьи должен рассматриваться другим судьей, на которого автоматически будет осуществлено распределение", - сказала Томчук.

Как отметила адвокат, когда "придет следственный судья, мы будем проверять, имеет ли он полномочия в неурочное время рассматривать эти вопросы, и уже после решать, может ли этот вопрос быть рассмотрен сегодня, или он будет уже рассматриваться завтра".

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При этом она заявила, что сейчас "закончился срок работы суда как учреждения".

Она подтвердила, что завтра в 8 часов утра заканчивается срок задержания Корбана до решения суда. В связи с этим она подчеркнула, что если завтра этот срок закончится, и суд к тому времени не примет решения, то «суд должен освободить господина Корбана в зале суда».

Адвокат считает, что уже установлен факт нелегитимного присутствия прокуроров, поэтому суд вообще не может рассматривать вопрос об избрании меры пресечения Корбану.

Как сообщал УНИАН, в начале судебного заседания защита Корбана заявила отвод коллегии судей Новозаводского райсуда Чернигова из-за невозможности предоставить оригиналы документов, подтверждающих полномочия стороны обвинения.

Адвокат просила суд обязать прокуратуру предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия пяти прокуроров, которые на заседании представляют интересы государства.

Следственный судья Подалюка объявил, что у суда нет сомнений относительно полномочий представителей прокуратуры.

Утром 31 октября в Днепропетровске были проведены обыски в доме лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана и его родителей, а также в доме главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбана содержали в следственном изоляторе СБУ.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.