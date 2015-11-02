ЦИК рекомендует ВР назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске на 15 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении ЦИК “Об обращении к Верховной Раде”, которое было обнародовано председателем ЦИК Михаилом Охендовским во время заседания.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду и Центральную избирательную комиссию отреагировать на ситуацию с выборами в Мариуполе и Красноармейске и подчеркнул, что они должны состояться в этом году.

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Между тем парламентская коалиция до сих пор не достигла договоренности о дате местных выборов в этих городах.

Председатель фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко сегодня, 2 ноября, отметил, что “БПП” и “Народный фронт” предлагают провести “этап голосования 15 ноября”, а “Батькивщина” и “Самопомич” “возражают и предлагают разные варианты, которые оттягивают выборы до следующего года”. В то же время, как отметил Луценко, альтернативного законопроекта “Самопомич” и “Батькивщина” не предоставляют.

В то же время в ВР зарегистрирован законопроект авторства народного депутата Сергея Таруты, которым предлагается, чтобы Верховная Рада поручила ЦИК назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске.

В пояснительной записке сказано, что к полномочиям ЦИК относится: назначение повторных и промежуточных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, если в установленный законом срок соответствующая территориальная избирательная комиссия, орган местного самоуправления не примет решение о назначении выборов депутата местного совета или сельского, поселкового, городского головы.