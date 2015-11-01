Порошенко объяснил, почему были сорваны выборы в Мариуполе

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему выборы в Мариуполе были сорваны.

Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам, которое транслировалось в воскресенье вечером.

"К сожалению, я подчеркиваю, во время ситуации в Мариуполе председатель, мне так кажется согласно той информации, которой я владею, председатель территориальной избирательной комиссии, которая представляет одну из партий, которая сейчас претендует на оппозицию, фактически принятием ряда незаконных решений сорвал подготовку выборов и не дал возможности перепечатать бюллетени и провести выборы", - сказал он, комментируя ситуацию с выборами.

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Порошенко выразил надежду, что ВР примет решение, необходимое для проведения выборов в Мариуполе на ближайшей пленарной неделе.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области, а также в Сватово Луганской области.

В частности, Мариупольский горизбирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за найденных разорваных бюллетеней, а также ошибок в них.

Порошенко призвал Верховную Раду и Центральную избирательную комиссию отреагировать на ситуацию с выборами в Мариуполе, и отметил, что они должны состояться в этом году.