Последние аресты патриотов – это путь к диктатуре – Ляшко
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко предупреждает об установлении диктатуры в Украине и призывает уволить всех судей и прокуроров, а также руководство правоохранительных органов.
«Мы сегодня оказались перед угрозой диктатуры. Аресты Корбана, Мосийчука, свободовцев, аресты добровольцев – все это дорога к установлению диктатуры Порошенко. И сегодня Генпрокуратура и СБУ как и во времена Януковича выполняют незаконные команды», – заявил Олег Ляшко на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины в понедельник.
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По его мнению, президент Петр Порошенко «совершает преступление, отдавая приказы о возбуждении уголовных дел против политических оппонентов».
Он также сообщил, что ему лично и депутатам фракции Радикальной партии угрожают заключением, и возбуждении против них уголовных дел.
Олег Ляшко в очередной раз призвал уволить всех судей и сотрудников Генпрокуратуры, руководителей СБУ, а также принять закон об импичменте президента и временной следственной комиссии.