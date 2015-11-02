Последние аресты патриотов – это путь к диктатуре – Ляшко

«Мы сегодня оказались перед угрозой диктатуры. Аресты Корбана, Мосийчука, свободовцев, аресты добровольцев – все это дорога к установлению диктатуры Порошенко. И сегодня Генпрокуратура и СБУ как и во времена Януковича выполняют незаконные команды», – заявил Олег Ляшко на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины в понедельник.

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По его мнению, президент Петр Порошенко «совершает преступление, отдавая приказы о возбуждении уголовных дел против политических оппонентов».

Он также сообщил, что ему лично и депутатам фракции Радикальной партии угрожают заключением, и возбуждении против них уголовных дел.

Олег Ляшко в очередной раз призвал уволить всех судей и сотрудников Генпрокуратуры, руководителей СБУ, а также принять закон об импичменте президента и временной следственной комиссии.