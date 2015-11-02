Судебное заседание над Корбаном назначили на 16.00 (фото)
Судебное заседание над лидером УКРОПа состоится в 16.00 в Новозаводском суде города Чернигов.
Об этом сообщил один из адвокатов задержанного. Следственным судьей является Алексей Падалюка.
По информации активистов УКРОПа, которые находятся возле суда, там наблюдается ажиотаж. Поддержать Корбана пришли волонтеры, «укроповцы» и простые жители Чернигова. Они держат плакаты «Корбану – волю», «Гаранты новые, а методы старые», «За Корбаном патриоты», «За Корбаном волонтеры».
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Активисты сообщают, что Корбана уже привезли в Новозаводской суд. На дворе много милиции и представителей СБУ. Все они очень хорошо экипированы – в полной боевой готовности.
Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОПа» Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.
Потом Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве, где политику стало плохо.
Вскоре стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.
В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.