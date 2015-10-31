Журналист: на Корбана "вешают" похищение человека, который при Януковиче и Вилкуле украл 96 коммунальных объектов

"Ха... Петр Алексеевич, он такой Виктор Федорович. Как узнал мой коллега Александр Курбатов, СБУ и ГПУ получили на руки ухвалы Черниговских (!) судов и трясут не только партийные офисы Укропа, но и почти всех волонтеров Днепропетровска", - написал на своей странице в Фейсбук журналист.

"Корбана и компанию обвиняют прежде всего в похищении начальника юр.департамента Днепропетровского горсовета Величко. Этот малый работал во времена Януковича, под присмотром губернатора Вилкула и умудрился спиздить 96 обьектов коммунального имущества. Мы делали про это расследование весной", - объяснил Гнап.

"А еще мы совсем недавно делали материал про то как БПП синхронно голосует с Оппоблоком в избирательной комисси Днепропетровска. "Никакой политики" - говорят нам в ГПУ. Конечно, клоуны, мы вам верим", - добавил журналист.