У Порошенко рассмотрят присвоение звания народного артиста Кузьме "Скрябину"

Согласно данным на президентском сайте, петиция была подана 5 сентября и уже набрала необходимое для рассмотрения количество подписей - более 25 тыс.

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Автор петиции Юрий Морозов объясняет необходимость присвоения артисту такого звания тем, что "Кузьменко по факту являлся и является народным артистом Украины".

"Миллионы украинцев доказали это после трагической гибели артиста, выйдя на главные площади своих городов. Его любят и помнят. Он заслужил это звание", - отметил инициатор.

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Напомним, лидер группы "Скрябин", известный под псевдонимом Кузьма, погиб в ДТП 2 февраля в ДТП у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. МВД назвало виновником трагедии самого певца: тот выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в грузовик.