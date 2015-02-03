Лидер рок-группы "Скрябин" выехал на встречную полосу - ГАИ

12:20, 03 февраля 2015
Общество
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Автомобиль погибшего вчера в ДТП певца Андрея Кузьменко "Скрябина" выехал на встречную полосу.

Андрей Кузьменко, Кузьма Скрябин / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

"2 февраля в 07.00 по автодороге «Кировоград-Запорожье» двигался автомобиль под управлением актера, музыканта-композитора рок-группы «Скрябин» Андрея Викторовича Кузьменко, который на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 5312СПГ»".

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В результате ДТП Кузьменко А. В. получил смертельную травму, а его пассажирка была госпитализирована в отделение политравмы Криворожской городской больницы, сказано также в сообщении. Кроме того, водитель автомобиля «ГАЗ 5312СПГ» был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

По данному факту следственным отделом были внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что сотни киевлян пришли на Майдан почтить память Кузьмы "Скрябина".

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