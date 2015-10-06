Отчитываться перед депутатами о переговорах в Париже должен не глава МИД, а президент – нардеп

Об этом заявил внефракционный народный депутат, член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Андрей Денисенко.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что завтра в Верховную Раду для отчета перед народными депутатами по результатам переговоров лидеров «нормандской четверки» в Париже 2 октября должен прийти министр иностранных дел Павел Климкин.

«О сути переговоров в Париже мы можем только догадываться, ловя крошки информации из комментариев госпожи Меркель и господина Олланда. Я бы хотел услышать от президента, что именно он подписал в Париже, что там было реализовано. Какая такая интерпретация «плана Мореля», и что за «план Мореля»? Это какое-то дополнение к протоколу, подписанному в Минске? Нет ни единого документа, ни единого официального комментария», – заявил Денисенко сегодня в Киеве во время акции родственников украинских военнослужащих, попавших в плен, которая проходила под стенами парламента.

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Нардеп напомнил, что в соответствии с Конституцией и украинским законодательством, все международные правовые акты должны ратифицироваться в парламенте. Однако ни после Минска-1 в сентябре 2014 года, ни после подписания Минска-2 в феврале 2015-го Верховная Рада не рассматривала никаких международных договоров.

Кроме того, по мнению Денисенко, единственным верным форматом переговоров с Россией является «женевский» с участием США.

«А еще я бы хотел спросить у президента, задавал ли он Путину или Олланду и Меркель, которые выступают лоббистами реализации мирного плана Путина, вопрос, какова судьба наших пленных, которых до сих пор как минимум 150 человек? А ведь по тем же минским договоренностям обмен должен был произойти уже давно. И какова судьба 850 пропавших без вести украинских бойцов? Где они? Они убиты, замучены или находятся в плену? Я бы на месте господина президента думал о том, как он будет смотреть в глаза следующим поколениям украинцев, какая память о нем сохранится. Память о лидере воюющей нации, который в сложных геополитических условиях сохранил независимость и территориальную целостность страны, или же память о человеке, который, торгуя национальными интересами, территориальной целостностью, судьбами людей и памятью убитых украинских военных, выбивает преференции для собственного бизнеса в России, в частности – для Липецкой фабрики», – подытожил Денисенко.