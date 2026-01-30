'Градус повышается': сеть гудит из-за преображения Максима Галкина (фото)

Юморист радикально изменил образ.

Российский юморист Максим Галкин, который покинул Российскую Федерацию из-за антивоенной позиции и критики руководства страны, продолжает удивлять изменениями во внешности.

Сегодня 49-летний пародист опубликовал в своем Instagram-блоге серию зимних фотографий из Куршевеля, на которых его трудно узнать. Галкин отпустил усы и бороду, а шапка скрыла его кудри, кардинально изменив узнаваемый образ.

Подписчики отметили изменения во внешности Максима еще несколько постов назад, сейчас все внимательно следят за блогом и оставляют восторженные комментарии:

"Ну, это вообще капец как круто!".

"Что вы с нами всеми делаете, Максим?! Я вот люблю Аллу Борисовну и не хочу этих пагубных чувств (я про зависть)".

"Градус повышается".

"Максим, остановитесь. Мы, парни 35+, не выдерживаем конкуренцию".

"Головные уборы Багинского явно рекламируют не те...".

"Незаметно в моем лексиконе появилась фраза: "Ему всего 50".

Напомним, ранее Максим Галкин опубликовал снимки из Украины, на которых можно увидеть последствия разрушения украинской энергетической системы из-за массированных обстрелов со стороны Российской Федерации. Юморист призвал мир не закрывать глаза и уши на преступления российской армии и страдания украинцев.

