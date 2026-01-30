Людей без света мы не оставим: журналисты показали день работы энергетиков ДТЭК

Команды энергетиков ДТЭК работают по 10-14 часов, чтобы вернуть людям свет.

Энергетики компании ДТЭК работают по 10-14 часов в сутки, устраняя аварии в энергосистеме.

Об этом говорится в материале "Украинской правды" (УП). Журналисты УП провели сутки с энергетиками ДТЭК, которые работают по 10-14 часов, возвращая людям свет.

"В общем, мы работаем как получается. Бывает, что по 10, бывает по 14 часов в сутки. Вызовов много, аварий много. Я свет вижу только на работе – у меня дома его нет. Могут дома через дорогу светиться. И мы даже можем быть в одной группе. Но сейчас группы не действуют. Свет дают, как и кому могут", – рассказал энергетик ДТЭК Владимир.

Отмечается, что замена трансформатора с начала полномасштабного вторжения была редким явлением, и такие работы энергетики проводили раз в несколько недель. Однако с начала 2026 года в Киеве может быть несколько таких случаев в сутки.

"Не думайте, что мы так все бросим. Нет. Никто отсюда не уедет, пока оборудование не запустим. Людей без света мы не оставим", - подчеркивают энергетики.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию 1,2 млн семей, чьи дома остались без света в результате вражеских обстрелов.

Осенью прошлого года оккупанты атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области, где находились почти 500 работников. "Во время атаки под землей находились 496 сотрудников шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из коллег не пострадал", - сообщили тогда в компании.

Тогда же компания сообщала о планах построить установки по хранению энергии общей мощностью 200 МВт для усиления энергетической безопасности Украины. Инвестиции в проект составят 140 млн евро.

