Певица Елка в России вышла замуж за известного украинца-молчуна (видео)

По данным российских СМИ, Елка несколько лет встречалась с Рожденом.

Российской певице украинского происхождения Елизавете Иванцив, более известной как Елка, приписывают отношения с одесситом Рожденом Ануси, который также выбрал российскую сторону в этой войне.

Елка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео к новой песне, в котором появляется с неизвестным мужчиной. В ролике они имеют обручальные кольца на безымянных пальцах. О помолвке или браке певица не объявила, подписав мини-клип так:

"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень хорошую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все".

По данным российских СМИ, Иванцова действительно вышла замуж за Рождена Ануси, с которым встречалась несколько лет. Сейчас они вместе живут в Москве.

Напомним, артист родился в Одессе, широкой аудитории стал известен после участия в телевизионном шоу "Голос страны". Кроме того, в 2018 году он стал главным героем 8-го сезона романтического реалити "Холостяк". Полномасштабное нападение России на Украину и преступления, которые совершает российская армия, Рожден не комментировал.

Как сообщал УНИАН, в первом заявлении о войне против Украины Елка призвала своих поклонников "оставаться выше всего этого", а людей, "которые рулят всем", попросила "сделать так, чтобы это было не больно". В своей речи певица избегала слова "война".

